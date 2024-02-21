الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل استولى على غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

ضبط لص
ضبط لص

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر "فيس بوك" لأحد الأشخاص حال قيامه بـ سرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص، حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق لأحد تجار الخردة "تم ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية فيس بوك سرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء صناديق الكهرباء العمومية القاهرة

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