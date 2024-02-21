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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أنا مش معاهم.. اعترافات المتهم الثالث فى سرقة الفنانة ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين، وسماع أقوال باقي المتهمين.

 

واستمعت النيابة لأقوال المتهم الثالث الذي أكد أن المتهمين اتفقوا معه على إخفاء حقيبة ولم يعلم ما بداخلها، حتى تفاجأ بالأجهزة الأمنية تلقي القبض عليه مع المتهمين لسرقته مشغولات ذهبية من منزل الفنانة.

وقال المتهم الثالث إن والد الفنانة اتفق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ تشطيب سيراميك لشقتها في الطابق الثاني بمنطقة المقطم وبعد الانتهاء طالبوا والد الفنانة بباقي مستحقاتهم وأخذوها وعقب خروجهم تم اكتشاف سرقة المشغولات الذهبية، فأبلغ عنهما.

وأكد والد الفنانة ميرهان حسين أنه مهندس حر، كما أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بنجلته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب وحلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب 2 غويشة، بالإضافة إلى بعض الأحذية البراند».

واتهم والد ميرهان حسين كلا من أحمد أيمن، محمد منجي، عاملين بالشقة بالسرقة، اللذان أقرا بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهما بالشقة كصنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهما أخفيا المسروقات لدى صديق الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية. 

تم تحرير محضر وإحالتهما جميعًا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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