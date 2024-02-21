الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال في التجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.


وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيئي النية".

وأمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية" من تجار الخردة بمنطقتى "السلام ثان - منشأة ناصر".

وبضبط المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضُبط بإرشاد أحدهما "8 قطع من معدن الألومنيوم بطول 3 أمتار- 36 لوح ألومنيوم بإجمالي وزن 360 كيلو جراما".

التجمع الاول مديرية امن القاهرة سرقة الخامات المعدنية نيابة القاهرة الجديدة التحريات الأمنية

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