تجديد حبس شخصين 15 يومًا بتهمة سرقة الأدوات الكهربائية بالخليفة

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم قرارًا يقضي باستمرار حبس متهمين بسرقة أدوات كهربائية من داخل مخزن في منطقة الخليفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بسرقة "محول كهربائى، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة"، بأسلوب "التسلق" وفرا هاربين، وبالضغط عليهما أرشدا عن المسروفات.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين عقب اتركايهما الواقعة وبحوزتهما كمية من المسروقات، وقد تحرر حيالهما المحضر اللازم وأحيلا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.