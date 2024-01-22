"حرق جثته ودفنها".. مُسجل خطر يستعين بزوجته لقتل صديقه في الدرب الأحمر

كشفت مباحث قسم الدرب الأحمر، غموض مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته محروقة ومدفونة بمدافن «الخليفة».

وكانت مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم الدرب الأحمر بتغيب أحد الأشخاص.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أنه عقب خروج أحد الأشخاص «مسجل خطر» من السجن، اكتشف سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه من مسكنه، فقام باحتجاز زوجته وتعذيبها، مما أحدث إصابات بجسمها، واعترفت له بقيامها بالاشتراك مع صديقه بسرقة المبلغ المالي.

واستعان المتهم بشخص آخر لاستدراج المجني عليه، وقاما بتكبيله والتعدي عليه بعصا وتعذيبه، مما أدى إلى وفاته.

وأوضحت التحريات، أن المتهم حرق الجثة ودفنها بالاتفاق مع «تربي» بمنطقة الخليفة، بعد الاستعانة بقائد سيارة لنقل الجثمان إلى المدافن.

جرى تقنين الإجراءات، والقبض على المتهم وزوجته العرفية والسائق والتربي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.