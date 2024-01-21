الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل بائع متجول على يد صاحب محل بدار السلام

جثة
جثة

"فرش بضاعته قدام المحل وقل أدبه عليا".. كانت هذه دوافع صاحب محل لقتل بائع متجول فرش البضائع التي يروج لها أمام محله فطعنه بسلاح أبيض عقب مشادة دارت بينهما حتى سقط قتيلًا على الأرض، وعقب تحقيقات موسعة قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

النيابة تحيل المتهم بالقتل للجنايات

البداية عندما كان يفتح صاحب محل أبوابه لبدء يوم جديد وترويج بضاعته ساق إليه القدر بائع متجول قرر أن يفرش أمام المحل على الرغم من تحذيره عدة مرات من الوقوف والبيع هنا، ولكن المجني عليه صمم على فرش بضائعه.

وعقب مناقشات وتدخلات من أصحاب المحلات رفض البائع المتجول وتعدى على الأخر بالسب والقذف؛ مما أدى إلى غضب المتهم وتعدى عليه بسلاح أبيض مزق جسده.

وعلى أثر ذلك قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار. 

تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بستقبال بائع متجول توفي متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد؛ بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل، ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صاحب محل بائع متجول فرش البضائع محاكمة الجنائية تحقيقات موسعة

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل ابن عمه فى مقابر دار السلام بسوهاج

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يهز غرب البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا