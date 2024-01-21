تفاصيل مقتل بائع متجول على يد صاحب محل بدار السلام

"فرش بضاعته قدام المحل وقل أدبه عليا".. كانت هذه دوافع صاحب محل لقتل بائع متجول فرش البضائع التي يروج لها أمام محله فطعنه بسلاح أبيض عقب مشادة دارت بينهما حتى سقط قتيلًا على الأرض، وعقب تحقيقات موسعة قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

النيابة تحيل المتهم بالقتل للجنايات

البداية عندما كان يفتح صاحب محل أبوابه لبدء يوم جديد وترويج بضاعته ساق إليه القدر بائع متجول قرر أن يفرش أمام المحل على الرغم من تحذيره عدة مرات من الوقوف والبيع هنا، ولكن المجني عليه صمم على فرش بضائعه.

وعقب مناقشات وتدخلات من أصحاب المحلات رفض البائع المتجول وتعدى على الأخر بالسب والقذف؛ مما أدى إلى غضب المتهم وتعدى عليه بسلاح أبيض مزق جسده.

وعلى أثر ذلك قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بستقبال بائع متجول توفي متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد؛ بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل، ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.