ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير إقامات الأجانب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص من بينهم سيدة كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطة الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزويرالمحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام 6 أشخاص من بينهم سيدة مقيمين بنطاق مديريتيِّ أمن القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كارنيهات وكروت إقامة مزورة وجهازحاسب آلي.

وبفحصه فنيًا، تبيَّن احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.