الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 606 مخالفات عدم ارتداء خوذة

عدم ارتداء خوذة
عدم ارتداء خوذة

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال حملات موسعة شنتها، اليوم الخميس، في ضبط 606 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية. 

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى، وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية حملات موسعة 606 مخالفات القاهرة والمحافظات الخوذة

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