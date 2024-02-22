الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع صاحب مقهى على يد جاره في المحلة

جثة
جثة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بإحدى قرى المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول: مالك مقهى "توفى إثر إصابته برش خرطوش"، طرف ثان: نجار مسلح.

وبسؤال نجل المتوفي إتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه والده مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

الداخلية مديرية أمن الغربية مشاجرة مالك مقهى نجار مسلح

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