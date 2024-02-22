مضبوطات بـ3.5 مليون جنيه.. الأمن يُداهم أوكار 7 تجار مخدرات بالمنوفية والغربية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي المنوفية والغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن "المنوفية، الغربية"، قيام عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى "المنوفية، الغربية"، وتم استهدافهم وضبطهم.

فتمكنت الأجهزة الأمنية من تم ضبط 6 عناصر إجرامية، لـ4 منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وبحوزتهم 25 كيلوجراما لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة- فرد خرطوش- عدد من الطلقات، كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.