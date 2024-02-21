إجراء تحليل مخدرات له.. حبس سائق "تريلا" دهس 3 أطفال فى المرج

قررت نيابة المرج الكلية حبس سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا"، المتسبب في دهس 3 أطفال وبتر ساق الطفل الرابع، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

النيابة تأمر بعرض السائق على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له

كما أمرت نيابة المرج الكلية بعرض السائق المتسبب في دهس 3 أطفال على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات له، والوقوف علي سبب الواقعة، والتصريح بدفن المجني عليهم.

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة، قد توصلت إلى المتسبب في حادث دهس 3 طلاب بمنطقة المرج وضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بعد هروب سائقها عقب ارتكابه الحادثة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نتائج التحريات

وتبين لضباط مباحث المرج، وفقًا لتحرياتهم والفحص الأولي، أن السائق لا يحمل رخصة قيادة للسيارة وأنه أثناء قيادته السيارة المذكورة كان يقوم بالرجوع للخلف فدهس الضحايا، مما تسبب في وفاتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثاني من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.