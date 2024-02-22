ضبط قائدى سيارتين تسببا فى تعطيل الحركة المرورية بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية.

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "سائقين - مقيمين بمحافظة القاهرة"، وكذا السيارتان المستخدمتان في الواقعة "إحداهما منتهية التراخيص"، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.