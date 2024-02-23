الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 11 تاجر مخدرات في حملات بـ4 محافظات

تاجر مخدرات
تاجر مخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، المنوفية، قنا، الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق غدد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الأقصر

تم ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقتين).

وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين"- بندقية آلية وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنوفية

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون)، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية من مخدر  الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم)، وبحوزتهما (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة). 

وضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس"- فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن قنا

تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات). 

مديرية أمن الدقهلية

تم ضبط (عنصرين إجراميين "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات"). 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مديرية أمن الأقصر مديرية أمن المنوفية مديرية امن قنا مديرية أمن الدقهلية

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