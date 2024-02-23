بحوزتهم سلاح ومخدرات.. تفاصيل ضبط 4 عناصر إجرامية فى القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).
كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين).
وضبط ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها (9 كيلو جـرامات لمخدر الحشيش المخدر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.