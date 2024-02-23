الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

بحوزتهم سلاح ومخدرات.. تفاصيل ضبط 4 عناصر إجرامية فى القاهرة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).

كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين). 

وضبط ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها (9 كيلو جـرامات لمخدر الحشيش المخدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة الساحل الحشيش قسم شرطة مدينة نصر ثالث الاقراص المخدرة قسم شرطة السلام

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