الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية تستهدف المراكز العلاجية غير المرخصة

الأمن المصري
الأمن المصري

نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتي تمارس أطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص – عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسكندرية

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