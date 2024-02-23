حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية تستهدف المراكز العلاجية غير المرخصة

نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتي تمارس أطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص – عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.