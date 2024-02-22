المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بترويج المخدرات فى الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ى د " عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 12434 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

وبدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم الجيزة، المتهم محرزًا مواد مخدرة" الحشيش" وقد عزا قصده الاتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطى ومتجرى المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.