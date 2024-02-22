الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دراجة نارية تقود شخصين للسجن المشدد 5 سنوات بالشرقية

دراجة نارية
دراجة نارية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاملًا وكهربائيًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما في القضية رقم 11574 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 2928 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «رمضان ر. إ» 28 عاما، عامل، و«محمود. ح» 21 عاما، كهربائي، وتبين قيامهما باعتراض طريق المجني عليه وسرقة دراجته النارية ومبلغ مالي كان بحوزته.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن سرقا المجني عليه عمدًا حال قيادته دراجته النارية، بأن اعترضا مسيره واستوقفاه، وما إن تمكنا منه حتى أشهرا في وجهه سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وقاما بتلك الوسيلة القسرية بفرض السيطرة عليه وشل مقاومته، واستوليا على دراجته النارية والمبالغ المالية خاصته.

وضُبط المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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