المشدد 7 سنوات لربة منزل تتاجر في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتها المصاريف الجنائية، لإدانتها في القضية رقم 19722 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3784 كلي جنوب الزقازيق،بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

المشدد 7 سنوات لربة منزل بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «هيام. ف» 41 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائها بدائرة مركز بلبيس.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار،والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق،والتي أصدرت حكمها المتقدم.