تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لمكافحة المخدرات والوقاية منها بمطروح

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدورة التدريبية لمكافحة المخدرات والوقاية منها التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح.

وسلَّم سكرتير عام المحافظة، شهادات اجتياز الدورة التدريبية لـ30 متدربًا من العاملين بديوان عام المحافظة مع الإشادة بفعاليات الدورة التي استمرت على مدار يومين.

وأشار محافظ مطروح، إلى أهمية الاستفادة من الدورة التدريبية ونشر مفاهيم ومبادئ التوعية للوصول إلى حسن السلوك والقيم الصحيحة الذي ينبع من التنشئة الاجتماعية السليمة مع الالتزام بضوابط وقوانين المجتمع، مثمنًا دور المركز وما يقدمه من مهمة إنسانية سامية، مؤكدًا تقديم كل الدعم الدائم والتعاون المستمر مع جهود المركز الإنسانية والاجتماعية بمحافظة مطروح، من أجل الحفاظ على حياة الإنسان المصري في إطار جهود الدولة ببناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء سمير نعيم ، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سامح محمدي، رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز، والدكتور حسام الوسيمي، رئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والحضرية، والدكتور عبده العشري، أستاذ القانون بالمركز، وفتحي الجمل، مستشار المحافظ للشؤون الاجتماعية.

المخدرات والوقاية منها بمطروح

المخدرات والوقاية منها بمطروح

المخدرات والوقاية منها بمطروح

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