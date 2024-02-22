مكتبة مصر العامة بسيوة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة بقيادة محمد عمران جيري، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، بحضور محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح.

_ مكتبة مصر العامة بسيوة

وتفقد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه أقسام المكتبة وقاعة الاجتماعات، وقسم الأطفال، والمشغولات اليدوية، وحديقة الطفل، وقسم اطلاع الكبار وتعرف على طبيعة التصميم المعمارى للمكتبة والتي تم تشييدها بمادة الكرشيف واستخدام الخامات المحلية بالواحة لتصبح المكتبة أول مكتبة صديقة للبيئة بالإضافة إلي التعرف عن الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سعادته الغامرة بزيارة المكتبة والتعرف على جهود استدامة العمارة التقليدية بالواحة والأنشطة المتنوعه المقدمة بها.

_ البيت السيوى

كما قام سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة زيارة متحف البيت السيوى، حيث استمع إلى شرح حول العادات والتقاليد بالمجتمع السيوى وطبيعة الصناعات الحرفية واليدوية وجهود الحفاظ عليها.

وفي السياق ذاته كان قد استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، بحضور خالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجولته السياحية بمحافظة مطروح ومركز ومدينة سيوة.

بدأت الزيارة بمدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي حيث استمع سفير الاتحاد الأوروبي للحديث عن أعمال الترميم الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الاسكندر الأكبر) وعين كليوباترا.

_جزيرة فطناس

واختتمت الزيارة بمشاهدة الغروب من جزيره فطناس، حيث تعرف سفير الاتحاد الأوروبي على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي إعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل وتمنى التوفيق لأهالي سيوة.

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة

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