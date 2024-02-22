الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مكتبة مصر العامة بسيوة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة بقيادة محمد عمران جيري، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، بحضور محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح. 

_ مكتبة مصر العامة بسيوة

وتفقد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه أقسام المكتبة وقاعة الاجتماعات، وقسم الأطفال، والمشغولات اليدوية، وحديقة الطفل، وقسم اطلاع الكبار وتعرف على طبيعة التصميم المعمارى للمكتبة والتي تم تشييدها بمادة الكرشيف واستخدام الخامات المحلية بالواحة لتصبح المكتبة أول مكتبة صديقة للبيئة بالإضافة إلي التعرف عن الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة  سعادته الغامرة بزيارة المكتبة والتعرف على جهود استدامة العمارة التقليدية بالواحة والأنشطة المتنوعه المقدمة بها.

_ البيت السيوى 

كما قام سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة زيارة متحف البيت السيوى، حيث استمع إلى شرح حول العادات والتقاليد بالمجتمع السيوى وطبيعة الصناعات الحرفية واليدوية وجهود الحفاظ عليها.

وفي السياق ذاته كان قد استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، بحضور خالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجولته السياحية بمحافظة مطروح ومركز ومدينة سيوة. 

بدأت الزيارة بمدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي حيث استمع سفير الاتحاد الأوروبي للحديث عن أعمال الترميم الذي تم  بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الاسكندر الأكبر) وعين كليوباترا.

_جزيرة فطناس

واختتمت الزيارة بمشاهدة الغروب من جزيره فطناس، حيث تعرف سفير الاتحاد الأوروبي على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي إعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل وتمنى التوفيق لأهالي سيوة.

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
1000151850
1000151850
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مكتبة مصر العامة بسيوة متحف البيت السيوي سيوة مطروح

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات مبادرة "معا نرتقي بالقرآن الكريم" بمعاهد مطروح الأزهرية

مدير "تعليم مطروح" يتابع مدارس مبادرة "1000 مدير مدرسة"

لقاء تثقيفي بمدرسة التجارية بنات عن احترام الأديان وقبول الآخر بالحمام بمطروح

«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» يعقد دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة

مرسى مطروح تعلن عن الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء

وكيل "تعليم مطروح" يبحث تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية مع مسئولي "مصر الخير"

رئيس مدينة سيوة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

التحريات الأولية في واقعة شطر طالب الدقهلية: القمار وراء الحادث

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة