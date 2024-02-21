لقاء تثقيفي بمدرسة التجارية بنات عن احترام الأديان وقبول الآخر بالحمام بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفيا لطالبات مدرسة التجارية الثانوية بنات، بعنوان احترام الأديان وقبول الآخر، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

احترام الأديان هو صمام الأمان لأي مجتمع

حاضر في اللقاء الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، حيث أكد أن احترام الأديان هو صمام الأمان لأي مجتمع يريد أن يحيا في سلْم وسلام، وأن الإسلام اعترف بالأديان السابقة، ودعا إلى احترامها؛ سواء كانت سماوية أم وضعية، وأن الخطاب الديني خطاب راق حتى في مخاطبة الأعداء، وأن احترام الأديان لا يعني الذل أو الاستكانة إنما يعني العمل بقول الله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبقوله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله....".

الدين الإسلامي يعظم ويقدس كل ما جاء به الأنبياء والرسل السابقين

وأوضح "الشامي" أن الدين الإسلامي يعظم ويقدس كل ما جاء به الأنبياء والرسل السابقين؛ وذلك من خلال التشريعات التي تحفظ حقوق غير المسلمين كما تحفظ حقوق المسلمين، واحترام اختياراتهم العقدية، وحفظ كرامتهم الإنسانية، ومراعاة مشاعرهم، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، منبها إلي أن ازدراء أي دين أو أتباعه يؤدي إلى نسف السلم المجتمعي.

واختمم اللقاء بعدد من المداخلات من الطالبات حول موضوع اللقاء، وتم تعديل بعض المفاهيم المغلوطة لديهن وتصحيحها.

وفي سياق أخر كانت قد شهدت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة "اقرأ لتستنير"، بعدد من معاهد المحافظة، لتعزيز الوعي والثقافة في نفوس الطلاب وجعلها أسلوب حياة لتكريس المعرفة وبناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وذلك تحت إشراف أحمد الراشيدي مدير إدارة المكتبات بالمنطقة.

ترسيخ ثقافة القراءة

وقال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب، وخلق جسر تواصل بين الطالب والاخصائي بالمكتبة، والتزود بمصادر المعرفة وحب الاطلاع، وتوفير ملاذ آمنً للتفكير والمشاركة والنمو العقلي.