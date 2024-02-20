محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته العاشرة 2024 بمركز شباب مطروح، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والنائب صالح سلطان والنائب جمال الشوري أعضاء مجلس النواب والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والعمدة سعد كويلة ونخبه من الرياضين بالمحافظة.

وجاء نهائي دوري مراكز الشباب بين مركز شباب مستقبل العميد ومركز شباب مطروح.

وشهد محيط مركز شباب مطروح المقام عليه نهائي دوري مراكز الشباب انتشارا أمنيا مكثفا بالإضافة إلي سيارة الإسعاف لتأمين المباراة.

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب بمطروح

نهائي دوري مراكز الشباب بمطروح

نهائي دوري مراكز الشباب بمطروح

نهائي دوري مراكز الشباب بمطروح

نهائي دوري مراكز الشباب بمطروح

نهائي دوري مراكز الشباب بمطروح