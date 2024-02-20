الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: حملات تموينية مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

محافظ مطروح
محافظ مطروح

 وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية، ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد جشع التجار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

_حملات تموينية مكبرة

ونظمت مديرية تموين مطروح حملات تموينية مكبرة  لمحاربة الاحتكار والسلع مجهولة المصدر بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حيث تم ضبط 34 مخالفة تموينية، كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من  السلع مجهولة المصدر تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع  عبارة عن كميات من العدس الأصفر (1020 كجم)، الأرز (305 كجم)، السجائر (18500 علبة سجائر)، بالإضافة الى سلع تموينية وأساسية عبارة عن دقيق بلدي مدعم (675 كجم)، زيت تمويني (216 زجاجة سعة 800 مللي)، سكر (758 كجم) وأرز (200 كجم)، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تموينية متنوعة ما بين 6 مخالفات لبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر. 

_ النيابة العامة

كما تم ضبط 7 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، تم التحفظ على المضبوطات من السلع مجهولة المصدر والسلع المجمعة بغرض الاحتكار وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة  العامة للنظر والتصرف.

_معارض أهلا رمضان 

وأشار محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات على الاسواق والتصدى بكل حسم لكل محاولات الغش التجارى واحتكار السلع مع التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان  بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع الأساسية واللحوم والتيسير عليهم  خلال الشهر الكريم.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
محافظ مطروح متابعة المعروض من السلع الغذائية منع أى تجاوزات أو احتكار للسلع مطروح حملات تموينية

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