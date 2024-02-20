مدينة مرسى مطروح تكثف حملات التوعية بمرض حمى الضنك بالقرى والتجمعات بالصحراء

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تكثيف حملات التوعية بمرض حمى الضنك في القرى والتجمعات والنجوع التابعة للمركز، تنفيذا للكتاب الدوري رقم 279 لسنة 2023 م الصادر من وزير التنمية المحلية للسادة المحافظين، وقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رقم 17 لسنة 2024.

لجنة التكليفات الرئاسية

وعقدت لجنة التكليفات الرئاسية حيال مرض "حمى الضنك " برئاسة رئيس مدينة مرسي مطروح اجتماعا مع رؤساء القرى بحضور مدير شئون البيئة بالمدينة علي الجهيني، وممثلين من مديرية الصحة والموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، وجهاز النظافة وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمدينة مرسى مطروح.

تكثيف حملات مدينة مرسي مطروح

وأوصت اللجنة على تكثيف حملات مدينة مرسي مطروح للتوعية مرض" حمى الضنك" في القري لتوعية الأفراد والأهالي بالمرض الذي يشكل خطورة على المواطنين، وذلك انطلاقًا من مسئولية مجلس المدينة تجاه المجتمع، من خلال النشر والتوعية على المواقع والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي وإذاعة مطروح والمساجد، وعقد الندوات التثقيفية التي تسهم في توعية

حمى الضنك

وافادت شئون البيئة بالمجلس أن "حمى الضنك" ينتقل من خلال لدغة إنثى "البعوضة الزاعجة" حيث تقوم تلك البعوضة بالتغذي على دم المريض المصاب بالفيروس، وعند انتقالها للتغذي على دم شخص آخر، تنقل إليه الفيروس، وتؤكد الدراسات إنتقال المرض من شخص لآخر من خلال، لدغة "البعوضة " من الأم الحاملة للفيروس للجنين خلال فترة الحمل، وكذلك من الأم الحاملة للفيروس إلى الرضيع من خلال الرضاعة.

أعراض حمى الضنك

وتظهر أعراض "حمى الضنك"، بعد حوالي 10 أيام من لدغة البعوضة المصابة بالفيروس، مشيرًا أن أعراض الفيروس تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس الانفلونزا، ولكن يزداد الأمر ليصل إلى حمى شديدة، صداع خلف العين، ألم شديد في العظام والمفاصل، وفى بعض الأحيان يصحب الأعراض قئ وطفح جلدى، وقد تصل لنزف دموي من الفم والأنف، ويتم التعرف عليها من خلال تشخيص المرض وتحليل الدم.

التوصيات

وركزت التوصيات على محاربة أماكن يرقات البعوض والتي يزداد وجودها فى المياه الراكدة، وأن تقوم مدينة مرسى مطروح مع مديرية الصحة بزيادة حملات التوعية بالمرض، وضرورة تواجد فرق طبية من إدارات مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والتأكيد على ضرورة توسيع أعمال الرش بالمبيدات الحشرية بالتعاون مع مديرية الزراعة في كافة المناطق التى ظهرت بها حالات إصابة والمناطق المجاورة لها.

نشر الوعي في المجتمع

وأكد عمرو عبد المجيد، علي إهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف ونشر الوعي في المجتمع لمرض" حمى الضنك" من خلال؛ التعريف بأسبابه، وأعراضه، ومناطق انتشاره، والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره، والسيطرة عليه، حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية، التي تتنقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض الحامل للفيروس، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع التى يزداد فيه انتشار الحشرات وخاصة البعوض.

وأفاد مندوب الصحة باللجنة المشكلة بانه مكاتب الصحة لم تسجل او رصدت أي حالات مرضية حتى تاريخه، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها، زيادة حملات التطهير لصناديق القمامة وقيام شركة مياه الشرب بتطهير خزانات مياه الشرب بشكل دوري، والتأكيد على المواطنين بتغطية خزانات مياه الشرب الخاصة بالأهالي سواء الأرضية أو العلوية بالعمارات السكنية أو الآبار في الصحراء.

مدينة مرسى مطروح تكثف حملات التوعية

مدينة مرسى مطروح تكثف حملات التوعية