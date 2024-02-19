لرفع وعي المرأة.. وحدة السكان تشارك في مبادرة "حقك تنظمي" بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام وحدة السكان بالمدينة بتنظيم ندوة بقرية القصر التابعة للمركز والمشاركة في مبادرة "حقك تنظمي"، رفع الوعي بمفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال المبادرة الرئاسية لتثقيف الفتيات وسيدات القرية، وسط حضور كثيف.

الندوة ركزت على التوعية بخطورة الزيادة السكانية

وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة بأن الندوة ركزت على التوعية بخطورة الزيادة السكانية، من خلال أهمية تنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من سلامة وصحة الزوجين المقبلين على الزواج، كما تم استعراض وسائل تنظيم الأسرة وأنواعها وكيفية استخدامها، والحق الإنساني في أن يكون الشخص منتميا لأسرة سليمة صحيا ومتمتعة بكل حقوقها الإنسانية من خلال تنظيم الأسرة بالتعاون مع التثقيف الصحي.

تنظيم الأسرة في المستقبل

وأضافت مدير وحدة السكان بالمحافظة بأن سيتم تكثيف الندوات واللقاءات للفتيات المقبلات على الزواج لتنظيم الأسرة في المستقبل، طبقا لتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان وزارة التنمية المحلية.

تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية

ومن جانبه أشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بأن الندوة التثقيفية ناقشت تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية والمضي قدما في خطوات تنظيم الأسرة في مصر بات ضرورة ملحة لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة طبقا لرؤية مصر 2030، وليشعر كل مواطن على أرض هذا الوطن بثمار التنمية حيث تلتهم الزيادة السكانية سنويا كل الجهود التنموية وعوائد الإنجازات العظيمة التي تتم على أرض مصر الحبيبة.

مبادرة حقك تنظمي

وأوضح مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بأن مبادرة " حقك تنظمي " تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدة السكان بالمدينة بالكنائس والقرى والمصالح الحكومية ومراكز الشباب، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والتي تنفذها الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية في حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعنا المحلي بقرى ونجوع المركز.

يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

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