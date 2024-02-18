الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

اليوم.. انطلاق الحملة التنشيطية "حقك تنظمى" بمطروح

الدكتور مبروك سالم
الدكتور مبروك سالم

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انه سيتم انطلاق الحملة التنشيطية للكشف وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية المجانية اليوم الأحد ١٨ فبراير وحتى ٢٢ فبراير الجارى فى عدد من مراكز المحافظة وهي (مطروح - النجيلة  - برانى - السلوم - سيوة) تليها مراكز الضبعة - العلمين- الحمام خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ فبراير الجارى مؤكدًا على انه سيتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف من خلال الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات. 

 

_المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة إلي أن الحملة التنشيطية تأتي في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذلك اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور حسام عباس رئيس القطاع بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانًا. 

 

_ وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية

واوضحت الدكتورة اسراء راضي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية انه حرصا علي تلبية الاحتياجات الغير ملباه للمجتمع تنطلق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية الموسعة لدعم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبمشاركة جميع الجهات المعنية وذات الصلة بالمحافظة وتحت الاشراف المباشر لوكيل وزارة الصحة ومن خلال الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة. 

 

وفي سياق آخر، كان الدكتور مبروك سالم،  وكيل وزارة الصحة بمطروح، قد أجرى، السبت الماضي، مرورًا مفاجئًا على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ويتابع ميدانيًا تشغيل مصاعد المستشفى بعد تسليمها من خلال لجنة هندسية متخصصة. 

الحملة التنشيطية للكشف وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية حقك تنظمي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مطروح صحة مطروح

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