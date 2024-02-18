وكيل "تعليم مطروح" يتابع استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزارى

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استعدادات توجيه عام التربية المسرحية للتقييم المركزي الوزاري، وذلك بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام تعليم مطروح بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدى٠ إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وسلوى لطفي موجه عام النشاط ومديري بعض المدارس الابتدائية والإعدادية.

إلقاء مسرحي عن صمود أهالي غزة

وتابع وكيل تعليم مطروح إلقاء مسرحيًا متميزًا عن صمود أهالي غزة، برعت في تقديمه طالبة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، ثم تابع عرضًا مسرحيًا عن الأساليب النحوية للمرحلة الابتدائية قدمه طلاب الفريق المسرحي لمجمع الرويني الابتدائي والذي لاقي إعجاب وإشادة الحضور.

مسابقات الإلقاء المسرحي

وكرم وكيل تعليم مطروح المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى مطروح في مسابقات الإلقاء المسرحي، ومسرحة المناهج للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، مقدمًا لهم التهنئة ومثمنًا الاهتمام المتميز بتفعيل الأنشطة التربوية.

وفي سياق آخر كان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد تفقد معرض أنشطة الاقتصاد المنزلى الذي تم تنظيمه بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي.

وتفقد وكيل تعليم مطروح أركان المعرض والتي اشتملت على العديد من الأعمال الفنية والمعروضات المستوحاة من البيئة، مثمنًا الجهد المبذول لإقامة وإعداد المعرض وإخراجه بمظهر جيد مشرف.

تفعيل التدريب العملي

وأشاد شحاتة بالجهد المتميز والعطاء الزاخر لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي خلال الفصل الدراسي الأول، مثمنًا تفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي للفروع المختلفة للمادة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات مهنة حياتية جميلة تفيدهن في حياتهن العملية المستقبلية.

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري