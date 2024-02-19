الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "سيوة": الحفاظ على المياه المستخدمة في الشرب أو ري الزراعات قضية أمن قومي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم مركز ومدينة سيوة، حملة مكبرة للتفتيش على مياه الآبار المهدرة دون مقتضى في المصارف أو المستخدمة في أراضي غير مرخص بريها.

 

أسفرت  الحملة عن ضبط عدد ٥ مخالفات بمناطق المراقي  (خميسة - رحمون - مشندت - الجاري)  والتي يتم فيها إهدار المياه بشكل غير قانوني ولا يوجد تنظيم لعملية الري وتم دفع غرامات فورية للمخالفين.


وأضاف رئيس مدينة سيوة، أن المخالفات التي تم ضبطها كان لها أثر إيجابي بزيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في المصارف والبرك، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين مناشدًا الأهالى بالمشاركة فى تحمل المسئولية المجتمعية ومنع هذه المخالفات، موجها  باستمرار حملات التفتيش والمرور على الآبار طوال الفترة القادمة خاصة خلال فترة التقلبات الجوية غير المستقرة. 

 


وشدد رئيس مدينة سيوة على الحفاظ على المياه المستخدمة في الشرب أو  ري الزراعات لأنها تعد قضية أمن قومي مع مواجهة أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفي،ن مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة الأوقاف في توعية المواطنين.

مدينة سيوة حملة مكبرة للتفتيش مياة الآبار المهدرة المصارف اراضي غير مرخص بريها

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