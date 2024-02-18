الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

محافظ مطروح يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الصيف المقبل

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد المبكر لموسم الصيف المقبل مع ما يمثله من أهمية ومصدر اقتصادي هام لأهالي مطروح.

_ الاستعداد المبكر لموسم الصيف

وعقد السكرتير العام اجتماعًا بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديري الإدارات وممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة الاستعداد المبكر لموسم الصيف والتنسيق بين جميع الجهات المختصة للظهور بالشكل الحضارى بالشواطئ وتيسير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائريها.

_ تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى

وخلال الاجتماع تمت مناقشة جهود الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى من الكيلو ٨ حتى داخل المدينة بما تضمه من إعادة تنظيم لعدد من الشوارع الرئيسية داخل المدينة كمرحلة أولى لأعمال التطوير بالمدينة قبل بدء موسم الصيف واستكمال باقي المراحل عقب انتهاء الصيف.

_رفع كفاءة كورنيش المدينة

وشدد السكرتير العام على الالتزام بمنع أى إشغالات غرب كورنيش المدينة وتحديدها في المنطقة الشرقية للكورنيش ومنع أى إشغالات تحجب الرؤية، مع أولوية مراجعة ورفع كفاءة دورات المياه بالشواطئ من خلال نموذج لتنفيذ الأعمال والانتهاء منها، كذلك مراجعة رفع كفاءة كورنيش المدينة من أعمال ترميم ودهانات وإنارة وغيرها من الأعمال ووضع المقاسات لحين البدء في أعمال التطوير والتوسعة المقررة بالكورنيش من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عقب انتهاء موسم الصيف المقبل. 

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
محافظ مطروح الاستعداد المبكر لموسم الصيف موسم الصيف مصدر اقتصادي أهالي مطروح

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