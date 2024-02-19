الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة بعض العاملين بمدرسة الضوايا الإبتدائية فى مطروح للتحقيق

جولة ميدانية
جولة ميدانية

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـمطروح جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدرستي أولاد عميرة غرب للتعليم الأساسي والضوايا الابتدائية التابعة لإدارة النجيلة غرب المحافظة.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس النجيلة غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.  

_ التميز اللغوي

وتفقد وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، متابعًا المستوى التحصيلي لطلاب كل صفوف المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة وقام بتحفيز عدد من التلاميذ بمنحهم مكافأة مالية لتميزهم اللغوي.


وفي ذات السياق، قرر وكيل تعليم مطروح إحالة عدد من العاملين بمدرسة الضوايا الابتدائية  للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالمدرسة والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية، موجهًا مدير الإدارة بمتابعة العملية التعليمية وانتظامها بالمدرستين وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.

- الانضباط بالمؤسسات التعليمية

وأكد "شحاتة" في ختام زيارته، استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية في إطار تطبيق شعار "معًا للانضباط بالمؤسسات التعليمية" في سبيل تحقيق عملية تعليمية يسودها الالتزام والاستقرار وتقديم منتج تربوي جيد يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.

جولة ميدانية
جولة ميدانية
جولة ميدانية
جولة ميدانية
جولة ميدانية
جولة ميدانية
جولة ميدانية
جولة ميدانية
وكيل تعليم مطروح متابعة العمليه التعليمية أولاد عميرة غرب للتعليم الأساسي مدرسة الضوايا الابتدائية مطروح

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