الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يُناقش خطة إطلاق مبادرة مكافحة التسرب من التعليم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل رئيس منطقة مطروح الأزهرية؛ الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بقيادة وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاته، ومدير فرع المجلس القومي للسكان، ايمان لملوم، وعادل مسلم، مدير عام تعليم الكبار بمطروح، بديوان عام المنطقة الأزهرية؛ لوضع جدول الأعمال وتفعيل المبادرة وبدء العمل، تحت شعار «اتحصن اتعلم»، لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بنجوع وقرى المحافظة.

مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم

تناول اللقاء سبل تعزيز آليات مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة، ووضع جدول الأعمال النهائي للتصدي لتلك الظاهرة، والاتفاق على إعداد وتنفيذ خطة عمل  متكاملة، متضمنة الأهداف والإمكانات المتاحة لدى كل جهة، والتنسيق فيما بينهم  لتحديد القرى والأماكن المستهدفة من هذه الخطة.

وبحث اللقاء، تفعيل دور الجمعيات الأهلية المكودة في هذا المجال لدعم وتعزيز تنفيذ تلك الخطة، مع التركيز على الأماكن التي تحتاج لتدخلات للارتقاء بالقرى ذات المؤشرات المنخفضة، وعقد ندوات توعيه بمخاطر الزيادة السكانية علي الفرد والأسرة والمجتمع، وتوجيه قوافل دينية وطبية لتوعية المواطنين في التجمعات والمناطق النائية وعدم التركيز على القرى الأم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الإقليمي للسكان، المنعقد برئاسة المحافظ خالد شعيب؛ لمناقشة آليات التعاون لمكافحة التسرب من التعليم ومعالجة أسبابها. 

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أزهر مطروح مطروح مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم جدول الأعمال اعضاء اللجنة التنسيقية

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