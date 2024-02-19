الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"المواطنة وقبول الآخر" لقاء توعوي لتلاميذ معهد مطروح الإبتدائي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد فضيلة الشيخ سمير خلاف، مدير إدارة التعليم الإعدادي بمنطقة مطروح الأزهرية، أن الإسلام دين تسامح وعفو، يحث على الصفح والإخاء، ويدحض التعصب بكل أشكاله وطرقه، ويظهر ذلك جليًا في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة.

جاء ذلك خلال لقاء توعوي لتلاميذ معهد مطروح الإبتدائي، عن قيم المواطنة وتقبل الآخر، بهدف تعزيز قيم الشعور الوطني والانتماء لديهم، من أجل مجتمع متطور متماسك، وذلك بحضور عميد المعهد فضيلة الشيخ محمد عبد الصبور، وأدار الندوة أماني عبدالمنعم، الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.


وأوصى فضيلته - في نهاية اللقاء - التلاميذ بضرورة التمسك بالتعاليم الإسلامية الصحيحة التي كفلت حق المواطنة والتصدي للأفكار الهدامة التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع ككل.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من التلاميذ ومناقشات ثرية أكدت وعيهم وثقافتهم، مطالبين بتكرار مثل هذه اللقاءات الثقافية المتميزة.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مدير إدارة التعليم الإعدادي منطقة مطروح الأزهرية التعصب الإسلام مطروح

مواد متعلقة

إحالة بعض العاملين بمدرسة الضوايا الإبتدائية فى مطروح للتحقيق

لرفع وعي المرأة.. وحدة السكان تشارك في مبادرة "حقك تنظمي" بمرسى مطروح

رئيس "سيوة": الحفاظ على المياه المستخدمة في الشرب أو ري الزراعات قضية أمن قومي

محافظ مطروح يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الصيف المقبل

"الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلام" لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

وكيل "تعليم مطروح" يتابع استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزارى

اليوم.. انطلاق الحملة التنشيطية "حقك تنظمى" بمطروح

استكمال أعمال لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بمطروح

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟