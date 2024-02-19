"المواطنة وقبول الآخر" لقاء توعوي لتلاميذ معهد مطروح الإبتدائي

أكد فضيلة الشيخ سمير خلاف، مدير إدارة التعليم الإعدادي بمنطقة مطروح الأزهرية، أن الإسلام دين تسامح وعفو، يحث على الصفح والإخاء، ويدحض التعصب بكل أشكاله وطرقه، ويظهر ذلك جليًا في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة.

جاء ذلك خلال لقاء توعوي لتلاميذ معهد مطروح الإبتدائي، عن قيم المواطنة وتقبل الآخر، بهدف تعزيز قيم الشعور الوطني والانتماء لديهم، من أجل مجتمع متطور متماسك، وذلك بحضور عميد المعهد فضيلة الشيخ محمد عبد الصبور، وأدار الندوة أماني عبدالمنعم، الأخصائية الاجتماعية بالمعهد.



وأوصى فضيلته - في نهاية اللقاء - التلاميذ بضرورة التمسك بالتعاليم الإسلامية الصحيحة التي كفلت حق المواطنة والتصدي للأفكار الهدامة التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع ككل.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من التلاميذ ومناقشات ثرية أكدت وعيهم وثقافتهم، مطالبين بتكرار مثل هذه اللقاءات الثقافية المتميزة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث