الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محافظات

"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية سيدى شبيب غدا

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومي الأربعاء والخميس 21 - 22 فبراير الجاري قافلة طبية مجانية بقرية سيدى شبيب التابعة لإدارة الضبعة الصحية شرق مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين،وتتضمن اعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. 

المبادرات والقوافل الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

القافلة تضمنت 7 تخصصات طبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح  ان القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم. 

وأشار وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح إلى ان هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

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