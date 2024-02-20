تعليم مطروح: انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني لمواجهة التسرب التعليمي

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع الشيخ عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وعادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح، وإيمان لملوم مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وإيمان عاطف مسئول السكان بالمحافظة بمقر المنطقة الأزهرية، بحضور موجه عام التربية الاجتماعية ومسئولي التعليم الإبتدائي والإعدادي والتدريب والعلاقات العامة بالتعليم والأزهر.

_ مواجهة التسرب من التعليم

استعرض الاجتماع التنسيقي الثاني آليات مواجهة التسرب من التعليم لا سيما تنفيذ قوافل توعية لأولياء الأمور وانطلاقها خلال الأسبوع القادم للقيام بزيارات لكافة أرجاء المحافظة خاصة بعد الانتهاء من عمليه تدريب الاخصائيين والرائدات الريفيات خلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالي.

_ قوافل التوعية

وأوضح وكيل تعليم مطروح في ختام الاجتماع التنسيقي، أن قوافل التوعية تهدف إلى نشر الوعي بين أهالينا بمحافظة مطروح بأهمية العلم والتعليم وخطورة ظاهرة التسرب التعليمي خاصة للفتيات بالمراحل التعليمية المختلفة وعودة أبنائهم الذين تسربوا من التعليم للمؤسسات التعليمية، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال جيل متعلم واع قادر علي رفع راية التنمية والحفاظ علي مقدرات الوطن بين أهالي مطروح.

وفي سياق أخر، كان قد أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني في يومه الثالث، وتفقد مدرسة "حويل" الإبتدائية المشتركة، وأولاد سعداوي الإبتدائية، وسيدي خليفة الإعدادية المشتركة بالساحل الشمالي، والتابعة لإدارة الحمام التعليمية.

برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، وتابع مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك مستوى طلاب سيدي خليفة الإعدادية في القواعد النحوية العربية واللغة الإنجليزية، موجهًا مديري المدارس الثلاث بتنظيم وإعداد برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدًا لهم أن هذا الجيل هم مستقبل مصر الذي يعبر بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

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