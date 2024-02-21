محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اللواء مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إداره مصنع حلوان للصناعات المتطورة، بحضور الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتفقد مواقع مشروعات المصنع التي يتم تنفيذها حاليًا، والتي يتم الإشراف علي تنفيذها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

موقف المشروعات

واستعرض اللقاء موقف المشروعات، وهي مشروع الصرف الصحي بمدينة العلمين القديمة، حيث جرى التأكيد على ضرورة سرعة نهو الأعمال طبقا للمواعيد المقررة ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ، وأيضا مشروع استكمال صرف صحي مطروح المرحله الثالثة، حيث جرى التأكيد على ضرورة نهو الأعمال طبقا للمواعيد المقررة، وكذا البدء الفوري في مد الخدمة للمناطق المحرومة في نطاق المرحلة الثانية والثالثة.

_محطة تحليه الرميلة ٤

وجرى أيضا عرض موقف تنفيذ مشروع الخط الناقل من محطة تحلية الرميلة 4، وحتى الخزانات الاستراتيجية بمطروح، وجرى التأكيد على أن يكون موعد النهو الخط نهاية أبريل المقبل، وعرض موقف مشروع صرف صحي مدينة سيوة.

شدد محافظ مطروح علي ضرورة تكثيف الأعمال في تسليم مكونات المشروع بالتزامن مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتنفيذ الوصلات المنزلية حتى يتم استكمال إدخال المشروع للخدمة.

وفي سياق أخر،كان قد استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أول أمس الإثنين، السفير كريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، خلال زيارته للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تطوير قلعة شالي بسيوة

تناول اللقاء عددا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالى بسيوة، والمشروع الإيطالي منذ سنوات، والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحى مع استقبال مطارى العلمين ومرسي مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية خاصة ايطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.

لقاء محافظ مطروح