"شحاتة" يدشن الملتقي التوعوي الأول حول المحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني

شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل مع المعلمين بالوزارة، تدشين الملتقي التوعوي الأول (الملتقى التعليمي علي منصة التعليم الإلكتروني)، بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وعلي حلاوة مدير وحدة التواصل، ودعم المعلمين ومديري الإدارات النوعية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية ورؤساء وحدة التواصل بالإدارات التعليمية والطلاب أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة.

الملتقي التوعوي

في بداية الملتقي استهل وكيل الوزارة كلمته بالترحيب بالدكتور حجاج ناقلا له تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب قائد الأقليم مشيرا إلى اعتزازه بتدشين فعاليات ذلك الملتقي التوعوي من تعليم مطروح بالتزامن مع تنظيمه في ذات التوقيت بكافة المديريات التعليمية والذي يأتي وفقًا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في إطار زيادة أواصر الدعم والتواصل مع المعلمين.

تفعيل المنصات الإلكترونية

وأوضح مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل مع المعلمين أن الملتقي تناول تفعيل المنصات الإلكترونية وسبل تعاظم استفادة الطلاب منها كذلك إنطلاق مبادرة التعليم الأخضر منهجية حياة والتي تستهدف التأكيد على ربط مخرجات العملية التعليمية بشتى المراحل الدراسية المختلفة بمقومات التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي وتوظيف تقنياته في شتى المجالات العملية التعليمية.

وفي سياق آخر، كان قد اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع الشيخ عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وعادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح، وإيمان لملوم مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وإيمان عاطف مسئول السكان بالمحافظة بمقر المنطقة الأزهرية، بحضور موجه عام التربية الاجتماعية ومسئولي التعليم الإبتدائي والإعدادي والتدريب والعلاقات العامة بالتعليم والأزهر.

جانب من المتلقي بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

جانب من المتلقي بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

جانب من المتلقي بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح