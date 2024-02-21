الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يبحث تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية مع مسئولي "مصر الخير"

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

التقى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع الدكتور وليد أحمد مدير إدارة الاتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، وعلاء عافية مدير مكتب مطروح وسحر صفوت مدير الدعم الفني ومحمد صلاح منسق المشروعات ومصطفى محمد علي مسئول تنفيذي بالمؤسسة وذلك بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وايهاب أنور مدير إدارة المشاركة المجتمعية وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية وموجهي عموم الأنشطة التربوية.

تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية

في مستهل اللقاء رحب وكيل تعليم مطروح بالحضور ممثلي المؤسسة ناقلا لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي يحرص دوما علي تعزيز أواصر التعاون بين المديرية و"مصر الخير"،  في ضوء تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية بالقطاع التعليمي خاصة وفي كافة المؤسسات الحكومية بالمحافظة بصفة عامة

واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمؤسسة الوطنية المجتمعية كذلك الإجراءات التنفيذية الخاصة بالدعم اللوجستي لمدرسة القلب الكبير الابتدائية بمنطقة الزيات شرق المحافظة قبل افتتاحها قريبًا

بحث سبل تعظيم استفادة الطلاب من الوسائل التكنولوجية

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الاجتماع الاستشاري بحث سبل تعظيم استفادة طلاب المدرسة من الوسائل التكنولوجية والتجهيزات الالكترونية التي وفرتها المؤسسة بالمدرسة من خلال التعامل الأمثل مع السبورات الذكية والشاشات التفاعلية وكيفية تحقيق التفاعل الطلابي المنشود مع المحتوي التعليمي من خلال تلك الوسائل الإيضاحية المتطورة.

وثمن "شحاته" منظومة التعاون المثمرة مع مؤسسة مصر الخير والتي تأتي وفق تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تطوير العملية التعليمية وانشاء وتدشين عديد المؤسسات التعليمية الشامخة في كافة أنحاء الوطن خاصة في القري والنجوع الصحراوية مترامية الأطراف.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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