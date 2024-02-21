الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مرسى مطروح تعلن عن الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء

رئيس مدينة مرسى مطروح
رئيس مدينة مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قبول الطلبات المقدمة للتصالح علي مخالفات البناء، بعد مراجعة الملفات المقدمة لطلبات التصالح من خلال لجنة المشكلة بالمدينة، طبقا لتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين.

_ ملفات التصالح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه يجرى مراجعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء بشكل دوري، وأسفرت عن أسماء المقبولين لسرعة سداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي تم قبولها لاستخراج نموذج 10، قبل إصدار اللائحة الجديدة لقانون التصالح وتقدم المواطنين له.

الكشوفات المرفوضة

وأشار عبد المجيد إلى الإعلان عن الكشوفات المرفوضة وأخرى تحتاج إلى الاستيفاءات لبعض الملاحظات بملفات التصالح على مخالفات البناء وكان أهمها، سند ملكية، إثبات تاريخ المخالفة، وتوفير خرائط مساحية، وإحداثيات، وعدم دفع أقساط للتصالح، والتأخر في استيفياء رسومات هندسية، وإثبات تاريخ.

مراجعة ملفات التقنين

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن إدارة الأملاك بمجلس المدينة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة ملفات التقنين التي تقع فى نطاق مناطق عزبة الحاج على وطريق السلوم وعلم الروم ومينا حشيش والكيلو 4 والكيلو و5 والكيلو 7 والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك، وتم الاعلان عن كشوفات في الصفحة الرسمية لإجراء معاينات للمتقدمين.

إدارة الأملاك 

ولفت إلى أن تلك الملفات جرى عمل معاينات، وإعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الإعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالكشوفات المعلنة سرعة التوجة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح لسداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح لاستخراج نموذج 10.

الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء
الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء
الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء
الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء
رئيس مدينة مرسي مطروح مخالفات البناء مراجعة الملفات المقدمة لطلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء مطروح

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