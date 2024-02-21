رئيس مدينة سيوة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، بحضور خالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجولته السياحية بمحافظة مطروح ومركز ومدينة سيوة.

بدأت الزيارة بمدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي حيث استمع سفير الاتحاد الأوروبي للحديث عن أعمال الترميم الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الاسكندر الأكبر) وعين كليوباترا.

_جزيرة فطناس

واختتمت الزيارة بمشاهدة الغروب من جزيره فطناس، حيث تعرف سفير الاتحاد الأوروبي على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي إعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل وتمنى التوفيق لأهالي سيوة.

وفي السياق ذاته كان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاثنين الماضي، السفير كريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، خلال زيارة للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تطوير قلعة شالى بسيوة

تناول اللقاء عددا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالى بسيوة، والمشروع الإيطالي منذ سنوات، والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحى مع استقبال مطارى العلمين ومرسي مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية خاصة ايطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.