الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لتعزيز الوعي والثقافة.. انطلاق مبادرة "اقرأ لتستنير" لطلاب منطقة مطروح الأزهرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة "اقرأ لتستنير"، بعدد من معاهد المحافظة، لتعزيز الوعي والثقافة في نفوس الطلاب وجعلها أسلوب حياة لتكريس المعرفة وبناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وذلك تحت إشراف  أحمد الراشيدي مدير إدارة المكتبات بالمنطقة.

ترسيخ ثقافة القراءة

وقال الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب، وخلق جسر تواصل بين الطالب والاخصائي بالمكتبة، والتزود بمصادر المعرفة وحب الاطلاع،  وتوفير ملاذ آمنً للتفكير والمشاركة والنمو العقلي.

باختيار قصص أو كتب مناسبة للمراحل الدراسية المختلفة ومناقشتها مع الطلاب

وأشار أن فعاليات المبادرة سوف تتضمن ورش للحكي، وذلك باختيار قصص أو كتب مناسبة للمراحل الدراسية المختلفة، وسيتم إلقائها على الطلاب، ومناقشتها معهم، وطرح عدد من الأسئلة حول موضوع الكتاب، لمعرفة مدی استفادة الطلاب من الورش، وسوف تستمر فعالياتها لمدة 15 يوما، وفي نهايتها سيتم تكريم المتميزين.

تنفيذ مسابقة "ابتكر لتتعلم"

وفي سياق اخر كانت قد أعلنت إدارة الوسائل التعليمية، بمنطقة مطروح الأزهرية،  عن تنفيذ مسابقة "ابتكر لتتعلم"، لإنتاج افضل وسائل تعليمية مبتكرة لخدمة المناهج الدراسية المقررة في كافة المواد على مستوى المراحل المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية.

 إبراز مواهب الطلاب العلمية

وقال  أحمد عبد الباري، مدير إدارة الوسائل التعليمية بالمنطقة الأزهرية، في بيان إعلامي سابق له إن الهدف من المسابقة هو إبراز مواهب الطلاب العلمية التي تحول موضوعات المناهج الدراسية النظرية المجردة إلى وسائل تعليمية تفاعلية يمكنها المساهمة في بناء وتطوير العملية التعليمية في جميع المناهج الدراسية، باستخدام موارد البيئة المحيطة، وإعادة تدويرها، كذلك بث روح المنافسة والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد لإنتاج وسائل تعليمية متطورة لحل مشكلات التعليم.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
منطقة مطروح الأزهرية مبادرة أقرأ لتستنير تعزيز الوعي والثقافة مطروح أزهر مطروح

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«ابتكر لتتعلم».. مطروح الأزهرية تنظم مسابقة لإنتاج أفضل وسيلة تعليمية تفاعلية

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