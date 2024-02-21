مدير "تعليم مطروح" يتابع مدارس مبادرة "1000 مدير مدرسة"

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور محمود حجاج، مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل مع المعلمين، يرافقهما إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بمدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات، وسط مدينة مرسى مطروح، وهي إحدى المدارس التي يطبق بها مبادرة “١٠٠٠ مدير مدرسة”.

_المنصة الإلكترونية

وتابع شحاتة وحجاج شرح المعلمين للحصص الدراسية، وأجرى مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين حوارا إيجابيا مثمرا مع طالبات الصفوف الثلاث بالمدرسة اطمأن خلاله على التفاعل الإيجابي المميز لمعظم طالبات المدرسة مع المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة وتتضمن المناهج الدراسية لكافة الصفوف التعليمية.

_ تطوير منظومة عمل المنصات الوزارية

وناقش حجاج مع الطالبات أهم المقترحات الخاصة بإمكانية تطوير منظومة عمل المنصات الوزارية وتطوير المحتوى التفاعلى والمواد الإثرائية التي توفرها الوزارة، والتي تأتي في إطار وضع الوزارة لبدائل تربوية منهجية ميسرة ومبسطة للكتب الخارجية للتخفيف عن كاهل الأسر المصريه فى ظل ارتفاع أسعار هذه الكتب، وكذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال الفيديوهات التوضيحية والقنوات الفضائية التعليمية والمحتويات التفاعلية، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات سيتم عرضها فورا بتقرير مفصل على الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لوضعها تحت الدراسة والتنفيذ.

_ منصة إلكترونية لكافة الصفوف الدراسية

أكد شحاتة، خلال الجولة التفقدية، أن تعليم مطروح يوفر حاليا منصة إلكترونية لكافة الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية الثلاث يحاضر فيها صفوة معلمي المواد الدراسية، لمواكبة منظومة عمل الوزارة نحو تعاظم الاستفادة من المنصات الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم.

_عملية التطوير

كما تابع حجاج حصة مشاهدة لمادة الرياضيات لطالبات الصف الثاني الإعدادي بمعمل الأوساط بالمدرسة أبدى خلالها إعجابه بالتفاعل الطلابي الجيد مع الشرح الإلكتروني والمدعم بأمثلة محلولة مبسطة تساعد على سرعة فهم التمارين وحل المسائل الرياضية.

كذلك تابع حصة عملية لمادة العلوم لطالبات الصف الثالث الاعدادي ناقشهن خلالها العقبات التي تواجههن عند الدخول على المنصة الإلكترونية، كذلك مستوى الأسئلة وعددها وتدرجها بالمحتوى التعليمي عبر المنصة والتجارب التفاعلية والنشاط الإثرائي بها، مؤكدا لهن تعليمات الوزير واضحة وصريحة لكافة القيادات التعليمية بالنزول للميدان داخل المؤسسات التعليمية للاستماع للطلاب خاصة أن آراءهم ومقترحاتهم مفيدة في عملية التطوير، مضيفا أن الوزارة حاليا توفر كتبا دراسية بطريقة عرض جديدة ومشوقة وتمارين مميزة لجميع المواد الدراسية لتدريب الطلاب على التفكير والإبداع والابتكار.

الأساليب النحوية والحروف الناسخة

وتابع مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل أيضا، جزء من مسرحية منهجية حول الأساليب النحوية والحروف الناسخة والتي قدمها طالبات السيدة عائشة، وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة مسرحة المناهج، مشيدا بالبراعة اللغوية والإلقاء المتميز والسيناريو والإخراج المسرحي لذلك العمل الفني التربوي الباهر، مقدما الشكر والتقدير للمنظومة التعليمية بمطروح لتميز مسار العملية التعليمية بالمدارس التي قام بزيارتها أمس واليوم، ومشيدا بسياسة العمل بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق التكامل المهني والرقي التعليمي.

مبادرة “١٠٠٠ مدير مدرسة” أطلقتها وزارة التعليم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل القيادات الشابة لتولي قيادة المؤسسات التعليمية المدرسية، عقب الحصول على دبلوم القيادة من إحدى المؤسسات العسكرية العريقة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث