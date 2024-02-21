انطلاق فعاليات مبادرة "معا نرتقي بالقرآن الكريم" بمعاهد مطروح الأزهرية

أطلقت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، مبادرة «معا نرتقي بالقرآن الكريم»، بجميع إدارات المنطقة التعليمة، لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على حفظ مناهج القرآن المقررة، بجميع المراحل الدراسية.

_مبادرة «معا نرتقي بالقرآن الكريم»

وأوضح الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الطلاب وتحفيزهم على حفظ المقررات الدراسية من القرآن الكريم، وتعزيز جهودهم في إتقان التلاوة، في جو تفاعلي مع محفظي القرآن الكريم، على أن تنتهي المبادرة بنهاية الفصل الدراسي الثاني، وسوف يتم تكريم الطلاب المتميزين خلال المبادرة بجوائز قيمة.

_اكتشاف المواهب

ومن جانبه، قام فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بمتابعة المبادرة بعدد من معاهد إدارة مطروح التعليمية، مثمنًا جهود إدارة شئؤون القرآن، ورعايتهم للطلاب وتحفيزهم لهم في حفظ كتاب الله وإتقانه، موجهًا تعليماته بأهمية اكتشاف المواهب من القراء المتميزين، وتشجيعهم وتقديمهم في جميع المحافل، والندوات، واللقاءات، باعتبارهم قراء متميزين في تلاوة القرآن الكريم.

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية

جانب من الحدث بمعاهد مطروح الأزهرية