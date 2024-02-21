«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» يعقد دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

عقد المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح، حاضر فيها الدكتورة وفاء سمير نعيم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز، الدكتور سامح محمدى رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز، الدكتور حسام الوسيمى رئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والحضرية، الدكتور عبده العشرى أستاذ القانون بالمركز.

- المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

ورحب سكرتير عام مطروح بضيوف المحافظة من أساتذة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ناقلا إليهم تحيات اللواء خالد شعيب المحافظ، مع الإشادة بدور المركز وما يقدمه من رعاية ويحمله من مهمة إنسانية، مع التأكيد على تقديم الدعم الدائم والمستمر لجهود المركز الإنسانية والاجتماعية من أجل الحفاظ على حياة الإنسان.

- البناء والتنمية والحفاظ على الوطن

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة ببناء الإنسان، وما يتم من خلال المجلس من أبحاث ميدانية في كل المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية، خاصة الشباب مع تأهيلهم صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا والحفاظ على المسار الصحيح وحياتهم الطبيعية من أجل البناء والتنمية والحفاظ على الوطن، والحرص على الوصول إلى جميع المناطق، منها محافظة مطروح وعقد الدورة التدريبية فى مكافحة المخدرات والوقاية منها، بمشاركة وتواجد عدد العاملين بديوان عام المحافظة، كنواة لباقي القطاعات ونشر المعلومات والتأكيد على أهمية تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية.

في سياق آخر، كان قد استقبل اللواء خالد شعيب، بمكتبه اللواء مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، بحضور الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد نصر مدير جهاز المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال زيارته المحافظة لتفقد مواقع مشروعات المصنع التي يتم تنفيذها حاليًا، والتي يتم الإشراف علي تنفيذها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح