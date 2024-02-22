الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة ليلة النصف من شعبان للعام ١٤٤٥ هجرية. 

_نص البرقية

نصت البرقية على: يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ليلة النصف من شعبان، سائلًا الله تعالى أن يرعاه لمواصلة مسيرة نهضة مصر الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي.


كما نصت البرقية على: "فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كل المحن نحو التقدم والازدهار، داعيًا الله عز وجل لسيادته بموفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة الدينية العطرة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، لكلا من للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وعددًا من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأهالى مطروح الكرام.

محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليلة النصف من شعبان مطروح

مواد متعلقة

مكتبة مصر العامة بسيوة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

انطلاق فعاليات مبادرة "معا نرتقي بالقرآن الكريم" بمعاهد مطروح الأزهرية

مدير "تعليم مطروح" يتابع مدارس مبادرة "1000 مدير مدرسة"

لقاء تثقيفي بمدرسة التجارية بنات عن احترام الأديان وقبول الآخر بالحمام بمطروح

«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» يعقد دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة

مرسى مطروح تعلن عن الطلبات المقبولة للتصالح على مخالفات البناء

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة