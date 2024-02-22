الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

تفقد عدد حقول زراعية
تفقد عدد حقول زراعية

التقى السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أعضاء مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة،  في مقر الجمعية، بحضور رئيس الجمعية أحمد يوسف، والمدير التنفيذي أنور سرحان، بحضور محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، وفتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز الدميري، مدير عام منطقة آثار مطروح وسيوة، ومحمد أنور، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة.

التبادل التجاري

استعرض اللقاء استعراض حجم التبادل التجاري بين الجمعية وعدد من الدول والمؤسسات وفرص الاستثمار المتاحة، وشرح تاريخ الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة تمتعها بالعديد من المقومات. 

  الحقول الزراعية


وأجرى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق، جولة تفقدية بعدد من الحقول الزراعية الاسترشادية، ضمن مشروع تأهيل ٧٠٠ فدان من المزارع القديمة، والتي تشرف عليها جمعية سيوة لتنمية المجتمع. 

 النهوض بالزراعة

 أكد رئيس الجمعية أن الجمعية حريصة على إيجاد كل السبل للنهوض بالزراعة، حيث إن الواحة غنية بالأراضي الصالحة للزراعة وهي من المحافظات الرائدة في الزراعة وخاصة النخيل والزيتون، مشيرًا إلى أن فكر المزارع السيوي اختلف كثيرًا  في أعمال الزراعة، وبدأ يتجه إلى المحاصيل غير التقليدية رغم تكلفتها المرتفعة، فتحول المزارع  من مستهلك إلى مصدر لكثير من الزراعات. 

وفى نهاية الجولة، استمع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لمطالب المزارعين والمشاكل التي تواجههم للتيسير عليهم، خاصة الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل ثابت لهم ولذويهم.

كان قد استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

بدأت الزيارة بمدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي، واستمع سفير الاتحاد الأوروبي للحديث عن أعمال الترميم الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه شركة نوعية البيئة ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الإسكندر الأكبر) وعين كليوباترا.

سفير الاتحاد الأوروبي الحقول الزراعية مشروع تاهيل عدد ٧٠٠ فدان المزارع القديمه سيوة

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