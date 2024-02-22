"التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات".. ندوة توعوية لطلاب الضبعة التعليمية بمطروح

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، ندوة توعوية لطلاب إدارة الضبعة التعليمية بعنوان «التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات»، وذلك في إطار سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها المنطقة الأزهرية لتحصين الطلاب، وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم، تحت رعاية الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وتهدف الندوة إلى التوعية بطرق مواجهة سبل تزييف الأخبار والتعرض للمحتوى المضلل عبر المنصات الإعلامية أو الإليكترونية في منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة.

مواجهة الأخبار الزائفة

حاضر الندوة الشيخ حسام حجازي، مدير إدارة الضبعة التعليمية، ومحمد عاشور، موجه حاسب آلي بالإدارة التعليمية، وتناولت الندوة شرح مسمى الأخبار الزائفة أو الكاذبة، وأسبابها والهدف منها وطرق التحقق من المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كذلك تم توضيح موقف الاسلام من تداول الشائعات والتحذير من ترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون).

ندوة توعوية لطلاب الضبعة التعليمية بمطروح

ندوة توعوية لطلاب الضبعة التعليمية بمطروح

ندوة توعوية لطلاب الضبعة التعليمية بمطروح