الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 2574 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة الجهود  فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2574) مخالفة مرورية متنوعة. 

 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (38) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (321) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد قضايا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية الإجراءات الجمركية مكافحة الجريمة السيطرة الأمنية المخالفات المرورية

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