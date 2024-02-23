ضبط محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات بالموسكى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الإلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل للإلكترونيات "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) ببيع وتداول أجهــزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصـــال بالإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل. وعثر بداخــل مخزن مُلحق به على (120 جهاز ريسيفر "ماركات مختلفة" مُجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة).

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها، بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية.