الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات بالموسكى

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الإلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل للإلكترونيات "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) ببيع وتداول أجهــزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصـــال بالإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل. وعثر بداخــل مخزن مُلحق به على (120 جهاز ريسيفر "ماركات مختلفة" مُجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة).

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها، بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية القنوات الفضائية أجهزة ريسيفر فك شفرة قسم شرطة الموسكى

مواد متعلقة

القبض على 11 تاجر مخدرات في حملات بـ4 محافظات

بحوزتهم سلاح ومخدرات.. تفاصيل ضبط 4 عناصر إجرامية فى القاهرة

الأجهزة الأمنية تضبط 1685 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4 لصوص متهمين بسرقة 12 سيارة في بني سويف ومطروح

192 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 18437 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 1534 مخالفة لقائدي سيارات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

ضبط المتهم بسرقة دراجة نارية بمنطقة سبا باشا بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

دورى أبطال إفريقيا.. طريق الأهلى سالك وبيراميدز فى ورطة حقيقية

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مصرع شقيقتين صدمتهما سيارة بمحور ميدان لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة