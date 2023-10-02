ضبط 8 قنوات فضائية غير مرخصة في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ضبط شخص يبث 8 قنوات تلفزيونية غير مرخصة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص، بإنشاء وإدارة 8 قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى، وهيئات البث الإذاعي المصرية والأجنبية، مستخدمًا برامج "مقلدة ومنسوخة" منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط مالك القنوات، وبالتفتيش في حضوره تم العُثور على (2 جهاز لاب توب - عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إدارة القنوات الفضائية – مبلغ مالى - عدد 6 بطاقات إئتمان لبنوك مختلفة – 2 دفتر شيكات بإسم المتهم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات بقصد التربح المادى.