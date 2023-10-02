مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1684 لسنة 2023، بالسماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

نص القرار

وجاء نص القرار كالتالي، مادة 1- يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم مؤمن أيمن شحاتة سيد أحمد، وآخرهم تميم كمال صلاح الدين أحمد دراز" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.